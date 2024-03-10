Російські загарбники сповільнили наступ під Авдіївкою - The New York Times

Тепер російським загарбникам доводиться проводити штурми у відкритих полях "з невеликим прикриттям".

Російська армія уповільнила просування під Авдіївкою після захоплення міста і кількох прилеглих населених пунктів.

Значну роль у цьому відіграє місцевість, яка не сприяє наступальним діям, пише видання The New York Times.

Експерти зазначили, що тепер російським загарбникам доводиться проводити штурми у відкритих полях "з невеликим прикриттям".

"Російські війська, здається, намагаються просунутися вперед, використовуючи невеликі штурмові групи піхоти, але їх знищують на відносно відкритій місцевості на захід від Авдіївки", – сказав Пасі Пароїнен, аналітик Black Bird Group.

Російські загарбники намагаються атакувати Бердичі, Орлівку та Тоненьке через відкриті поля, а українські військові утримують висоти та знищують наступаючу силу ворога.

Крім того, як пише видання, російські війська вели важкі бої за Авдіївку кілька місяців, тому відчувають втому. В свою чергу Україна сконцентрувала у даному районі значні сили для оборони, зокрема 47-му ОМБр "Магура".

Голова громадської дослідницької групи Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що ЗСУ "залучають всю можливу зброю" для боротьби з загарбниками під Авдіївкою.

"Захоплення Авдіївки не призвело до падіння українських ліній оборони, не дало росіянам можливості вийти на відкриту територію або навіть досягти великих успіхів. Немає рішучих дій чи прориву (з боку військ РФ – Ред.)", – констатував заступник директора Інституту стратегічних і оборонних досліджень США, що є частиною Французького дослідницького центру Тібо Фуйе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після Авдіївки РФ намагається захопити нові населені пункти, у ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що під Авдіївкою будують другий рубіж оборони.

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