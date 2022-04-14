Російських авторів стане менше: Міносвіти переглядає шкільну програму з зарубіжної літератури

Російських авторів стане менше: Міносвіти переглядає шкільну програму з зарубіжної літератури

Експерти переглянуть необхідність присутності російських авторів.

Міністерство освіти та науки України переглядає шкільну програму з зарубіжної літератури. Російських авторів стане менше.

Про це 14 квітня повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

"Минулого тижня ми зібрали робочу групу у рамках дисципліни "Зарубіжна література", яка чітко оцінить необхідність присутності російських авторів", – сказав він.

Також читайте Розвідка Британії перелічила міста України, які можуть стати головними мішенями для обстрілів РФ

За словами Шкарлета, експерти дуже глибоко переглянуть твори, які раніше були рекомендовані в межах курсу, і дуже критично поставляться до змісту предмету.

Нагадаємо, від 15 квітня 19,7 тис. школярів з Луганської області розпочнуть дистанційне навчання. Понад 22 тис. учнів перебувають в громадах, окупованих Росією.

Дистанційне навчання під час війни: як організувати

Читайте також: