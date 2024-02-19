Російських снайперів на Майдані не було: учасників Революції Гідності вбивали українські правоохоронці під впливом РФ – прокуратура

Насильницькі злочини та вбивства учасників Революції Гідності в 2013-2014 роках чинили українські правоохоронці за наказом тодішньої української влади та під впливом РФ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на слова начальника департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Олексія Донського.

"Якщо хтось хотів би почути, що на Майдані були російські снайпери, російські правоохоронці, то такого немає. Це красива версія, яка не ґрунтується на реальних фактах. Убивали, скоювали насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримували вказівки від української влади", – розповів Донський на брифінгу.

За словами начальника департаменту у справах Майдану, злочини коїлися руками українських правоохоронців, але "РФ мала величезний вплив на ухвалення цих рішень, на весь перебіг подій, які відбувалися під час Революції Гідності".

Донський наголосив, що конкретні фактори цього впливу є на рівні доказів, які будуть представлені в суді. Він розповів про підозру 20 співробітникам ФСБ РФ і співробітникам СБУ, "які спільно взаємодіяли в інформаційній діяльності".

"Це була не суто пропагандистська діяльність, а фактично спосіб легітимізації тих протиправних дій, які організовувала українська влада та чинили українські правоохоронці... 20 співробітників ФСБ, серед яких п’ятеро генералів, кілька разів приїжджали в Україну і спільно зі співробітниками СБУ робили відповідні інформаційні матеріали, які ставали підставою для вчинення тих чи інших злочинних дій", – резюмував він.

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Нагадаємо, ще рік тому, у 10 річницю початку подій Революції Гідності, ДБР заявило про фінішну пряму у розслідуванні справ Майдану та назвало обвинувачених.

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