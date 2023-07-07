Російських туристів в окупованому Криму обслуговуватимуть "мішені" для ЗСУ

Через посилені перевірки транспорту на Кримському мосту утворюються багатокілометрові затори.

До окупованого міста Керч на Кримському півострові прибув великий десантний корабель ВМФ Росії. Він повинен перевозити автомобілі російських туристів до порту “Кавказ” у разі погіршення ситуації із заторами на Кримському мосту.

Як повідомляє The Moscow Times, голова Мінтрансу РФ Віталій Савельєв на нараді із президентом держави-агресорки Володимиром Путіним заявив, що армія може допомогти вирішити проблему із завантаженістю моста.

За його словами, міністр оборони Сергій Шойгу пообіцяв надати два великі десантні кораблі, кожен з яких здатний перевозити до 40 автомобілів. Савельєв зазначав, що судна можуть виконувати по п'ять рейсів на добу.

Російські окупанти оминули увагою те, що російські десантні кораблі є законними цілями для ЗСУ.

Зрештою Путіну на тій же нараді озвучили пропозицію перевозити російських туристів до Криму сухопутним коридором - через анексовані українські регіони, які регулярно зазнають обстрілів.

Багатокілометрові затори біля Кримського мосту утворюються через посилення правил догляду машин після вибуху, який стався восени минулого року.

Нагадаємо, на в’їзді до тимчасово окупованого Криму росіяни посилили перевірки – туристи стоять по сім годин у багатокілометрових заторах, охорона обшукує кожну машину на наявність вибухівки через побоювання, що бойовики ПВК "Вагнер" можуть готувати підрив Кримського мосту.

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