Російських військ у Києві немає, але ворог намагається прорватися - Кличко

Російських військ у Києві немає, але ворог намагається прорватися - Кличко

За його словами, минула ніч була важкою.

Російських окупаційних військ в українській столиці Києві нема.

По це повідомив мер Віталій Кличко.

"Ворог намагається. Зокрема, зі сторони Гостомеля та Житомира. Там агресори знешкоджені. У Києві діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень", - розповів він.

За словами міського голови, станом на 06:00 поранено 35 осіб, серед яких є двоє дітей.

Мер просить залишатися в укриттях: "Ворог атакуватиме з повітря".