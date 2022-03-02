Російським диверсантам видали фальшиві українські паспорти: як розпізнати

Окупанти можуть використовувати анульовані українські паспорти.

Російським диверсантам видали нові українські паспорти.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України

"Просимо бути уважними! Наводимо файл, в якому зазначено перелік недійсних (анульованих) бланків паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання, які визнані недійсними Державною міграційною службою України! Будьте уважні! Передавайте інформацію на блок-пости для уникнення непорозумінь!", - йдеться у повідомленні.