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Російським диверсантам видали фальшиві українські паспорти: як розпізнати

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Російським диверсантам видали фальшиві українські паспорти: як розпізнати

Окупанти можуть використовувати анульовані українські паспорти.

Російським диверсантам видали нові українські паспорти.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України

"Просимо бути уважними! Наводимо файл, в якому зазначено перелік недійсних (анульованих) бланків паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання, які визнані недійсними Державною міграційною службою України! Будьте уважні! Передавайте інформацію на блок-пости для уникнення непорозумінь!", - йдеться у повідомленні. 

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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