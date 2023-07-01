Російським обстрілом у Нікополі пошкоджено церкву: фото руйнувань

Окупанти випустили по місту на Дніпропетровщині 10 снарядів.

У суботу, 1 липня, російські війська із артилерії обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Серед пошкоджених будівель — місцева церква.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі, опублікувавши відповідні фото.

“Російські нелюди не зупиняються. Своєю артилерією злочинно та безжально нищать Нікополь. Сьогодні по місту випустили 10 снарядів”, - написав він.

На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без загиблих та постраждалих. Натомість є руйнування.

“Пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква. Побиті 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто”, - перерахував завдані збитки ворожим обстрілом голова ОВА.

Нагадаємо, цього ж дня у результаті обстрілу прифронтових територій у Запорізькій області загинув чоловік, ще двоє осіб отримали поранення.

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