Російським окупантам не вдалося заволодіти Черніговом: вороги обходять місто

Ворог перегруповується.

Після невдалої спроби заволодіти Черніговом окупанти Російської Федераіції здійснюють обхід міста в напрямку Іванівки та Козельця.

Про це повідомили у Генштабі.

Зазначається, що на Сіверському напрямку російські окупанти силами до 14 БТГр (зі складу 90 танкової дивізії та 41 загальновійськової армії) завершили перегрупування. Вони продовжують наступ з метою блокування Києва з північно-східного напрямку.

На напрямку Суми - Прилуки ворог вклинився на глибину до 200 км, але був зупинений.

Як повідомлялося, в Чернігівський області українські артилеристи знищили ешелон із пальним для російських військ. На на станцію Низківка Корюківського району Чернігівської області з Росії прибув ешелон із соляркою для колон російських військ, що наступали із напрямку Чернігів-Суми.