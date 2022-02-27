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Російським окупантам не вдалося заволодіти Черніговом: вороги обходять місто

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Ворог перегруповується.

Після невдалої спроби заволодіти Черніговом окупанти Російської Федераіції здійснюють обхід міста в напрямку Іванівки та Козельця. 

Про це повідомили у Генштабі. 

Зазначається, що на Сіверському напрямку російські окупанти силами до 14 БТГр (зі складу 90 танкової дивізії та 41 загальновійськової армії) завершили перегрупування. Вони продовжують  наступ з метою блокування Києва з північно-східного напрямку.

На напрямку Суми - Прилуки ворог вклинився на глибину до 200 км, але був зупинений.

Як повідомлялося,  в Чернігівський області українські артилеристи знищили ешелон із пальним для російських військ. На на станцію Низківка Корюківського району Чернігівської області з Росії прибув ешелон із соляркою для колон російських військ, що наступали із напрямку Чернігів-Суми.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

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