Російським окупантам не вдається просунутися на Донецькому і Луганському напрямках - Генштаб

Російським окупантам не вдається просунутися на Донецькому і Луганському напрямках - Генштаб

Відбито 13 атак російської армії.

Російські окупанти намагаються просунутися на Донецькому та Луганському напрямках, але успіху не мають.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил 22 березня.

Зазначається, що ворогу не вдається закріпитися на цих напрямках на Донбасі.

Українські військові відбили 13 атак армії Російської Федерації. Крім того, знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили даі повітряні цілі противника. Втрати особового складу армії країни-агресорки склали близько 300 осіб.

Крім того, близько захисники Маріуполя знищили патрульний катер “Раптор” та комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3”.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Росія планує здійснити ще один етап наступу на Україну і намагається зібрати для цього живу силу зі всієї своєї території.