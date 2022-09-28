Російським полоненим в Україні дозволять телефонувати рідним: деталі

Кожен російський військовополонений відтепер зможе дзвонити рідним раз на кілька днів.

Таким чином українська сторона забезпечує дотримання Женевських конвенцій, які, зокрема, передбачають спілкування військовополонених з рідними.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

"Кожен російський військовополонений зможе дзвонити додому раз на кілька днів. Тривалість однієї розмови – до 15 хвилин. Розмови будуть записані та зберігатимуться на сервері", - йдеться у повідомленні.

Згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені повинні мати можливість спілкуватися з рідними та близькими. Під час Першої та Другої світових воєн цю можливість забезпечувала пошта, зараз крім неї військовополонені можуть скористатися послугами IP-телефонії.

"Це важливий крок у напрямку дотримання прав військовополонених згідно з нормами Женевських конвенцій. Полоненим важливо підтримувати зв’язок з родинами, щоби уникнути депресій та навіть суїцидів", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, звільнені з російського полону п'ять командирів-захисників "Азовсталі" незабаром зможуть побачитися зі своїми рідними.

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