Російським ударом зруйновано багатоповерхівку на Харківщині

Під завалами перебуває щонайменше троє людей.

У селищі Ківшарівці Куп’янського району Харківщини внаслідок ворожого удару по пʼятиповерховому будинку зруйновано підʼїзд.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, під завалами перебуває щонайменше троє людей.

Одну жінку вдалося врятувати.

“Аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли”, - додав Синєгубов.

Нагадаємо, пізно увечері в неділю, 3 листопада, російська терористична армія завдала удару керованою авіабомбою по супермаркету в Шевченківському районі Харкова.

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