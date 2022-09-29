Російський 1xBet намагається відновити через Окружний суд свої ліцензії в Україні - ЗМІ

Після рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей позбавити російського букмекера 1xBet ліцензій на роботу в Україні, ТОВ "Твоя беттингова компанія", що представляє 1xBet в Україні, вирішила оскаржити це рішення в суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані у судовому реєстрі.

При цьому вирішувати, чи законне рішення КРАІЛ анулювати ліцензії російського букмекера, буде один із найскандальніших судів в Україні - Окружний адміністративний суд міста Києва, який президент Зеленський мав намір ліквідувати через повну втрату до нього довіри.

За даними порталу "Судова влада України", 28 вересня 2022 року вже було визначено суддю, яка розглядатиме позов ТОВ "ТБК" до КРАІЛ, нею стала суддя Оксана Головань.

У своєму позові "ТБК" вимагає визнати рішення КРАІЛ про анулювання ліцензій 1xBet протиправним та скасувати його. Представлятиме 1xBet у суді адвокат із міста Мукачеве Закарпатської області Олексій Гордиченко.

Як відомо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії на роботу в Україні російському букмекеру 1xBet, що спричинило шквал обурення в українському суспільстві.

Після того, як понад 26 тисяч українців підписали петицію до президента України Володимира Зеленського з вимогою заборонити роботу 1xBet в Україні, а також після низки журналістських розслідувань про те, що 1xBet - це російська букмекерська контора, яка продовжує працювати в РФ та сплачувати податки країні-агресору.

7 вересня в КРАІЛ заявили, що видані 1xBet ліцензії були анульовані: в результаті перевірки було виявлено, що ТОВ "ТБК" у своїй ліцензійній заявці вказало недостовірні дані про те, що компанія не діє на користь резидентів країни-агресора.

Зазначимо, що за суддею Головань було зафіксовано факт приховування від декларування майна, незаконне прийняття рішень за відсутності на робочому місці, затягування розгляду справ на догоду третім особам, а також поновлення на роботі прокурорів, які не пройшли атестацію.