Російський агент готував ракетні удари по шпиталях з військовими на Донеччині: СБУ викрила злочинця

СБУ затримала агента РФ, який готував ракетні удари по військових шпиталях та аеродромах на Донеччині.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який коригував ракетно-дронові удари РФ по Донеччині. Серед пріоритетних цілей ворога були військові шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування і реабілітацію українські захисники. Також агресор сподівався розвідати локації оперативних аеродромів на території регіону.

Про це повідомляє СБУ.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, російська розвідка завербувала мешканця Краматорська. У поле зору окупантів чоловік потрапив через власні антиукраїнські коментарі в російських соцмережах.

Подальша комунікація між агентом та його російським куратором відбувалася через один із месенджерів. Під час такого дистанційного спілкування обидва використовували вигадані нікнейми для конспірації.

Однак їм це не допомогло. Служба безпеки встановила особи представника країни-агресора та його поплічника з Донеччини і поетапно задокументувала їхні злочини.

Встановлено, що куратор надсилав агенту гугл-карти районів, які його цікавили. Інформатор наносив на карти розвіддані, додавав опис та пояснення, після чого передавав російській спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання. У затриманого вилучено телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України та Нацполіція затримали ще три групи агентів російських спецслужб, які здійснювали підпали військових авто у Дніпропетровській і Закарпатській областях.

Читайте також: