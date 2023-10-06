Російський агент наводив російські “Гради” на ринок “Барабашово” у Харкові: як його покарали

Харків’янин потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка дистанційно залучила його до співпраці.

Зловмисника, який коригував російські ракетно-артилерійські удари по місцях масового скупчення людей у Харкові, засуджено до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як встановлено слідством, місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення РФ повідомляв у російський Телеграм-бот інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ.

Таким чином він потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці на користь країни-агресора.

Саме за його наведенням минулого року окупанти обстріляли місцевий ринок “Барабашово”, який є найбільшим торговельним закладом України.

Крім того, встановлено, що він збирав розвідувальну інформацію про місця розташування Сил оборони на території Харкова, зокрема локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у Харкові.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 12 років тюремного ув’язнення, визнавши винним за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Нагадаємо, ринок "Барабашово" у Харкові, який був найбільшим у Східній Європі, проіснував 30 років, але за добу перетворився на згарище після обстрілів російської армії у березні 2022 року.

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