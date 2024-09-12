Російський агент передавав окупантам локації опорних пунктів ЗСУ на Донеччині

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки нових наступальних операцій.

На Донеччині 44-річний місцевий житель шпигував за позиціями українських військ, які тримають оборону на Лиманському напрямку. Російська військова розвідка завербувала його через знайому, яка проживає на території країни-агресора.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Щоб виявити геолокації взводних опорних пунктів ЗСУ в районі Лимана, чоловік обходив місцевість поблизу передової, де приховано фіксував пункти базування українських військ.

У подальшому він передавав отриману інформацію своїй “зв’язковій” у вигляді текстових повідомлень. Відтак розвіддані від інформатора потрапляли до Головного управління Генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ).

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“Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на прорив оборони українських захисників”, - зазначили в СБУ.

Російського агента викрили, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами його підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу, пов'язану з елітним підрозділом ФСБ Росії. Її діяльність координував колишній народний депутат.

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