Російський агент передавав окупантам локації опорних пунктів ЗСУ на Донеччині

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки нових наступальних операцій.
На Донеччині 44-річний місцевий житель шпигував за позиціями українських військ, які тримають оборону на Лиманському напрямку. Російська військова розвідка завербувала його через знайому, яка проживає на території країни-агресора.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Щоб виявити геолокації взводних опорних пунктів ЗСУ в районі Лимана, чоловік обходив місцевість поблизу передової, де приховано фіксував пункти базування українських військ.
У подальшому він передавав отриману інформацію своїй “зв’язковій” у вигляді текстових повідомлень. Відтак розвіддані від інформатора потрапляли до Головного управління Генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ).
“Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на прорив оборони українських захисників”, - зазначили в СБУ.
Російського агента викрили, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами його підривної діяльності на користь РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу, пов'язану з елітним підрозділом ФСБ Росії. Її діяльність координував колишній народний депутат.
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