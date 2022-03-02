Російський бізнес не знав про напад на Україну і наразі зіткнувся з потужними санкціями, до яких не був готовий - ЗМІ

Російський бізнес не знав про напад на Україну і наразі зіткнувся з потужними санкціями, до яких не був готовий - ЗМІ

До відключення від SWIFT Росія готувалася заздалегідь. І навіть проводила деякі "стрес-тести".

Великі економічні компанії та фінансово-економічний блок не були готові до того, що Кремль нападе на Україну та за цим підуть потужні західні санкції.

Про це пише російське видання "Агентство".

За даними джерел видання, багато високопосадовців не були готові до того, що Путін віддасть команду ввести війська в Україну.

“Когось із них новина про введення військ шокувала. Як розповідає співрозмовник, близький до уряду, кабінет готувався до санкцій у відповідь на визнання незалежності ЛНР та ДНР, але не був у курсі рішення про велику війну”, — пише “Агентство”.

Там також додали, що до відключення від SWIFT Росія готувалася заздалегідь. І навіть проводила деякі "стрес-тести". Проте економіка і бізнес були не готові до того, що з російського ринку підуть чи не всі західні компанії.

“У минулому російське керівництво відмовилося від надто агресивної політики під впливом сценаріїв економістів. Наприклад, у березні 2014 року уряд розраховував ризики приєднання Донецької, Луганської та Харківської областей до Росії, і тоді на цей крок не пішли зокрема тому, що російська економіка, згідно з розрахунками, не була готова до цього”, — підкреслив співрозмовник видання.

Наприкінці джерела акцентували, що звільнитися з посади не можуть, бо це розглядатиметься як зрада батьківщини.

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