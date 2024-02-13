Російський "цар-потяг" на Донбасі проти майбутніх наступів ЗСУ: чим він особливий

На окупованій Донеччині російські військові збудували 30-кілометровий "цар-потягом", який, ймовірно, буде служити оборонною спорудою проти майбутніх українських наступів. Він складається із українських залізничних вагонів.

Залізничник та військовий Ігор розповів "Телеграфу" детальніше про цю громіздку оборонну конструкцію окупантів.

За його словами, зрушити з місця такий потяг технічно неможливо. Однак він не монолітний, а складається з семи шматків. Найбільший - 8,5 км, а найменший - 1 км. Коли середня маса піввагона становить 23-24 тонни, то загальна маса ешелона складе понад 50 тисяч тонн.

"На супутникових знімках видно, що потяг складається з різнотипних вагонів. Найбільше там звичайних напіввагонів. Через те, що їх застосовують для перевезення вугілля, на яке той край багатий. Також металургія, адже в Маріуполі були великі металургійні комбінати — Азовсталь та імені Ілліча. Був також концерн "Азовмаш", який виготовляв безпосередньо рухомий склад для залізниць. Всі ці вагони — українські, там навіть на кожному можна позначку УЗ побачити. Росіяни просто все зібрали до купи й "затрамбували" шматками на цю колію", - повідомив залізничник.

Він додав, що в оборонній споруді можна знайти також криті вагони, платформи, рефрижератори, трохи цистерн. Кожен шматок скріплений гальмівними башмаками.

"Однак там є місця для проїзду техніки - вони про це подбали. У них, скажімо так, був час для натхнення, от вони його і потихеньку зібрали. Ще 2022 року росіяни продемонстрували неабияку винахідливість, збудувавши залізничний понтонний міст через річку. Цей унікальний інженерний трюк дозволив їм відновити залізничне сполучення після підриву мосту ЗСУ", - зауважує військовий.

Нагадаємо, за даними ISW, російські загарбники збудували 30-кілометровий так званий "цар-потяг" між Оленівкою і Волновахою на окупованій Донеччині.

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