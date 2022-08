Російський дипломат закликав "не щадити українців": у Зеленського відреагували

Таким чином російський дипломат відреагував на "твіт" президента Володимира Зеленського про надання Україні військової допомоги від США. На заклик Ульянова відреагували в Офісі президента.

Радника голови ОП Михайло Подоляк висловився у своєму Twitter.

За словами Подоляка, заклик Ульянова повинен наштовхнути Європу до одного розуміння, що Росія є фашистською вертикаллю мільйонів людей.

"Постпред РФ в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" та закликає до геноциду. Знову почули в Європі: "Не всі росіяни такі як Путін" і "Потрібно дати попрацювати Північному потоку-2". Час зрозуміти: РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей", - наголосили в ОП.

Слід зауважити, що у Twitter Михайло Ульянов написав: "No mercy to the Ukrainian population!" ("Жодної пощади українському населенню!"). Пізніше він видалив свій допис, але "твіт" залишився у вебархіві.

Ще згодом дипломат держави-терористки Росії вирішив виправдатися. Мовляв, мав на увазі зовсім інше. З його слів, допис стосувався Сполучених Штатів, які постачають зброю, а також президента Володимира Зеленського, який відмовляється від мирних переговорів. "Жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - виправдовується Ульянов.

Як повідомлялося, у Кремлі вигадують все нові та нові "причини" та "пояснення" повномасштабного вторгнення до України 24 лютого. Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про ніби-то небезпеки для Російської Федерації. Мовляв, рішення про проведення "спеціальної операції" Москва ухвалила через "неприйнятні загрози безпеці Росії", як створив український уряд.

