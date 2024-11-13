Російський дрон атакував карету швидкої допомоги на Херсонщині: автівку знищено (фото)

У селі Станіслав Херсонського району ворожий дрон скинув вибухівку на машину швидкої допомоги, яка везла до лікарні поранених людей.

По це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Машина швидкої допомоги повністю знищена

За його словами, перед цим 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми та уламкові поранення внаслідок удару російського дрона по селу. І саме коли бригада "швидкої" транспортувала їх до медзакладу, ворог завдав другого удару, скинувши вибухівку на автомобіль.

Внаслідок вибуху медики дивом не постраждали

"Внаслідок цього машина – знищена. Дивом медичні працівники не постраждали. На жаль, випадки, коли ворог атакує машини "екстренки", – непоодинокі. Тож вкотре дякую лікарям, які продовжують працювати у таких складних умовах, і благодійникам, котрі їх підтримують", – додав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, з'явилися кадри наслідків атаки БпЛА на Харків. У Салтівському районі Харкова безпілотник вдарив по багатоповерхівці.

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