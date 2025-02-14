Російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильської АЕС: відео

Вночі проти п'ятниці, 14 лютого, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильської атомній електростанції. Пошкодження укриття суттєві.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та показав відео.

"Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", - наголосив український лідер.

За його словами, укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу вдалося загасити. Зеленський наголосив, що наразі радіаційний фон не підвищувався. Фахівці стежат цим постійно За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві.

Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить.

Дрон РФ із фугасною бойовою частиною вдарив в укриття ЧАЕС

Як повідомлялося, Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

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