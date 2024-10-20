Російський дрон-камікадзе залетів до Білорусі: у небо злетів винищувач

В небі був помічений російський винищувач.

У ніч на 20 жовтня російський безпілотник рухався над Білоруссю у напрямку Прип'яті.

Про це повідомив "Беларускі Гаюн"

Пізніше ще один російський дрон-камікадзе залетів до Білорусі в районі Комаріна, але потім полетів назад до України у напрямку до Прип'яті.

Також "шахед" підлітав до Мозиря з півдня, тому у небі з'явився винищувач ВПС РБ.

Дрон-камікадзе, який залетів до Білорусі з Житомирської області, навіть підлетів до Мозиря з півдня.

У небі над Гомельщиною був зафіксований також винищувач ВПС РБ, який вилетів із Барановичів близько 01:10 за місцевим часом.

Нагадаємо, що раніше через польоти дронів, у Києві працювало ППО.

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