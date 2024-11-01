Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах: фото наслідків

У п’ятницю, 1 листопада, російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку у місті Суми.

Про це повідомили у Сумській міській раді.

У квартирах вибиті вікна та двері. Є пошкоджені автівки.

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За попередньою інформацією, в результаті ворожого удару щонайменше 5 осіб отримали поранення. Одна людина у важкому стані, серед поранених є вагітна жінка.

Перші фото наслідків удару "Шахедом" по житловому будинку у Сумах опублікувало місцеве видання “Кордон. медіа”.

Нагадаємо, 28 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району Сумщини, застосувавши БпЛА типу “Шахед”.

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