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Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах: фото наслідків

Наслідки удару російського дрона по будинку в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Наслідки удару російського дрона по будинку в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Наслідки удару російського дрона по будинку в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Наслідки удару російського дрона по будинку в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Наслідки удару російського дрона по будинку в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Наслідки удару російського дрона по будинку в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Наслідки удару російського дрона по будинку в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Наслідки удару російського дрона по будинку в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Наслідки удару російського дрона по будинку в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Наслідки удару російського дрона по будинку в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"

У результаті ворожого удару щонайменше 5 осіб отримали поранення.

У п’ятницю, 1 листопада, російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку у місті Суми.

Про це повідомили  у Сумській міській раді.

У квартирах вибиті вікна та двері. Є пошкоджені автівки.

За попередньою інформацією, в результаті ворожого удару щонайменше 5 осіб отримали поранення. Одна людина у важкому стані, серед поранених є вагітна жінка.

Перші фото наслідків удару "Шахедом" по житловому будинку у Сумах опублікувало місцеве видання “Кордон. медіа”. 

Нагадаємо, 28 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району Сумщини, застосувавши БпЛА типу “Шахед”.

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