Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах: фото наслідків

У результаті ворожого удару щонайменше 5 осіб отримали поранення.
У п’ятницю, 1 листопада, російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку у місті Суми.
Про це повідомили у Сумській міській раді.
У квартирах вибиті вікна та двері. Є пошкоджені автівки.
За попередньою інформацією, в результаті ворожого удару щонайменше 5 осіб отримали поранення. Одна людина у важкому стані, серед поранених є вагітна жінка.
Перші фото наслідків удару "Шахедом" по житловому будинку у Сумах опублікувало місцеве видання “Кордон. медіа”.
Нагадаємо, 28 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району Сумщини, застосувавши БпЛА типу “Шахед”.
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