Російський дрон влучив у будинок на Сумщині: загинула родина з п'яти осіб

Зранку вівторка, 20 лютого, російські окупаційні війська атакували безпілотниками типу "Ланцет" Новослобідську громаду, що в Конотопському районі на Сумщині. Загинуло п'ятеро осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що в житловий будинок влучив ворожий ударний БпЛА типу "Ланцет". Відомо, що на місці "прильоту" виникла пожежа.

"Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста", - йдеться у повідомленні ОВА.

Як повідомлялося, зранку 20 лютого окупанти з авіації та артилерії вдарили по Сумщині. Ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді о 05:00. Внаслідок російського обстрілу сталася пожежа в житловому будинку.

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