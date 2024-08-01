Російський дрон влучив у будинок опозиціонера РФ під Києвом: "У мене другий день народження"

Ілля Пономарьов – єдиний російський депутат, який 2014 року проголосував проти окупації Криму Росією. Згодом він переїхав до Києва, вивчив українську мову та отримав український паспорт. Нині ж Путін дістав опозиціонера під Києвом. Кажуть, що цього разу саме Пономарьов був ціллю росіян.

Що відомо про цю атаку, в якому стані Ілля Пономарьов і як він коментує удар по своєму будинку – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Ворожа атака 1 серпня

У ніч проти 1 серпня російська армія знову атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М та дронами-камікадзе типу Shahed. Сили ППО знищили усі сім дронів, які було виявлено радіотехнічними військами. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"У ніч на 1 серпня 2024 року противник ударив балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької обл. рф та Криму, а також ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – РФ. Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7 "шахедів". Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині".

Вдарили по будинку російського опозиціонера

Під час атаки на Київську область російський безпілотник "Герань-2" влучив по будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова на околицях столиці. За словами Пономарьова, це був п’ятий замах на його життя. Політик дістав численні уламкові поранення. Про це повідомив сам Пономарьов і видання Oboz.ua із посиланням на джерела.

"Сьогодні у мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм!"

Безпілотник вибухнув за 5 метрів від вхідних дверей, будинок зруйновано. Опозиціонер зазнав поранень, але його життю нічого не загрожує. Також повідомляється, що під час попередньої нічної дронової атаки, 31 липня, на територію ділянки Пономарьова вже прилітали три дрони. Тоді ворожі цілі збила ППО і вони впали на відстані 50-100 м від будинку, завдавши лише незначної шкоди. Український політтехнолог, журналіст Тарас Березовець повідомив, що спілкувався з Іллею Пономарьовим після інциденту. За його словами, з ним все гаразд, однак постраждала дружина політика.

"Розмовляв з Іллею. Почувається задовільно. Більше постраждала його дружина — у неї акубаротравма, простіше, контузія. Народилися у сорочці — недоліт "мопеда" склав кілька метрів. Відповідь кремлівським покидькам неодмінно буде".

Сам Ілля Пономарьов також уже з'явився в публічному просторі. В ефірі "Київ 24" він розповів, що відбувалося вночі.

"Я був вдома. Я прокинувся за 2-3 хвилини до того, як це відбулося, бо почув, що наближається цей "мопед" — шахед 136-й. Він дуже характерно лунає, і це дуже гучно, і саме тому я прокинувся. Ну а потім він прилетів і вибухнув просто перед вікном".

За словами Пономарьова, цей "шахед" не був збитий.

"Саме тому що я прокинувся до того, як він прилетів, я тут можу стовідсотково сказати, що цей "шахед" не був збитий, бо по ньому ППО взагалі не працювала. І це через те, що коли він летів, уже був відбій повітряної тривоги, і ППО вже не працювала. Тому те, що він прилетів саме у ту точку, в яку він хотів прилетіти, це стовідсотково".

На думку Пономарьова, це була цілеспрямована атака. І загалом це п’ятий замах на його життя.

"Це цілеспрямовано. Вчора до мене прилітали три дрони, і всі три були збиті".

Він уточнив, що 31 липня подумав, що дрони просто групою летіли на якийсь об'єкт і їх просто збили поруч із його будинком. Але зараз Пономарьов упевнений, що в ніч проти 1 серпня була саме цілеспрямована атака на його будинок. Дім зруйновано, політик переїжджає.

Триває розслідування

Зараз Пономарьов перебуває в безпеці під захистом. Правоохоронці проводять розслідування. В Нацполіції заявили, що окупанти намагалися завдати чергового удару безпілотниками по Київській області і без уточнення прізвищ розповіли про двох постраждалих – чоловіка та дружину.

"Поліцейські Київщини фіксують наслідки нічної атаки окупантів. Зранку, 1 серпня, окупанти намагалися завдати чергового удару безпілотниками по Київській області. В одному із районів чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки. На місцях подій працюють правоохоронці".

Хто такий Пономарьов

Ілля Пономарьов – опозиційний російський політик і підприємець у галузі високих технологій, депутат Держдуми РФ 5-го і 6-го скликань, а також голова опікунської ради Інституту інноваційного розвитку. Має громадянство України та володіє українською мовою. У березні 2014 року Пономарьов виявився єдиним із 450 депутатів Держдуми РФ, хто проголосував проти окупації Криму Росією. Визнавав півострів українським, однак казав, що після виведення звідти окупаційних військ Росії там нібито слід провести референдум. Згодом він переїхав до України. Також був свідком сторони звинувачення у справі про державну зраду засудженого до 13 років експрезидента Віктора Януковича. Вже 2016-го Держдума достроково позбавила Пономарьова повноважень депутата. А за три роки – 2019-го – п'ятий президент України Петро Порошенко надав йому українське громадянство.

Гучні заяви Пономарьова

Ілля Пономарьов неодноразово ставав учасником дискусій в українському медіапросторі щодо керівництва Російської Федерації. Так, він заявив, що для захоплення Москви та повалення режиму Путіна потрібно набагато менше людей, ніж може здатися на перший погляд. На думку опозиціонера, навіть якщо в РФ 1% від тих росіян, хто налаштований антипутінськи, долучився б до лав легіону "Свобода Росії" або РДК, "це буде кардинальна зміна ситуації".

"Бо для того, щоб змінити владу в Москві, достатньо 20 тисяч людей. Нам треба просто створити свою ПВК "Вагнер", яка може захопити цю владу і знищити Путіна та його поплічників. І я вважаю, що зараз ми на цьому шляху, легіон зростає. Кожен раз після того, як відбувається така гучна акція, у нас є нові люди, які доєднуються до нас".

Переговори РФ і Заходу

Водночас Ілля Пономарьов зробив гучну заяву про можливість переговорів Кремля з Заходом. За його словами, для Путіна втрата влади є величезною особистою небезпекою. Президент Росії не погодиться на обговорення із Заходом умов своєї капітуляції. Таку думку висловив російський опозиціонер в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua 2023 року.

За його словами, для Путіна такі переговори дуже небезпечні — "йому краще, щоб усі загинули разом з ним, ніж відійти мирно від влади".

Чи застосує Путін ядерку

А ще російський опозиціонер спрогнозував, чи застосує Путін ядерну зброю. У коментарі для ТСН.ua він розповів, що Путін після застосування ядерної зброї стане терористом номер один у світі.

Раніше Пономарьов запевняв: для того, щоб піти у відставку достроково, Путіну потрібна перемога у війні.

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