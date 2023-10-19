Російський дрон влучив в бліндаж українських прикордонників: з'явилося відео

Дрон влучив у бліндаж прикордонників на Авдіївському напрямку.

Українським військовим на Авдіївському напрямку в бліндаж влучив російський безпілотник. Через це укриття військових отримав пошкодження, проте, найголовніше, обійшлося без загиблих.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Держприкордонслужби.

На кадрах видно розтрощений внаслідок влучення російського дрона бліндаж. Він зруйнував укріплення стін, а також балки, які тримали укриття. Проте обійшло без втрат з боку наших військових.

“Ворожий дрон влучив у бліндаж прикордонників на Авдіївському напрямку. Противник постійно атакує наші позиції та намагається наступати, проте отримує гідну відсіч”, - наголосили в ДПСУ.

Російський дрон влучив в бліндаж українських прикордонників

Нагадаємо, що ЗСУ на Авдіївському напрямку філігранно знищили техніку окупантів.

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