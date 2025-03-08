Російський дрон впав на житлові будинки у Сумах: на місці влучання виникла пожежа

Пожежа локалізована, загиблих та поранених немає, повідомили в ОВА.

Ввечері суботи, 8 березня, близько 22 години ворожий дрон впав в житловому кварталі міста Суми. На місці падіння виникла пожежа.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"На ліквідацію пожежі залучені відповідні аварійно-рятувальні підрозділи. Наслідки атаки уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Пізніше в адміністрації області розповіли, що протягом дня росіяни здійснили 116 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом було зафіксовано 230 вибухів. Відомо, що одна цивільна особа отримала поранення.

На момент публікації пожежа на місці падіння ворожого дрона у Сумах локалізована. За попередньою інформацією цього разу, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, ворог обстріляв багатоповерхівки у Дружківці на Донеччині. Семеро людей отримали поранення.

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