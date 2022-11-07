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Російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат Росії - "ексміністр з безпеки ДНР"

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат Росії - "ексміністр з безпеки ДНР"

Російські окупанти завдяки friendly fire понищили частину своїх військ.

На Донеччині російські окупанти ліквідували значну частину самих себе завдяки "дружньому вогню".

Про це йдеться у звіті американського інстуту вивчення війни (ISW).

"Колишній міністр безпеки  так званої "Донецької народної республіки" і нинішній командир "ДНР" Олександр Ходаковський заявив 5 листопада, що російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат Росії з моменту завершення російської наступальної операції в Маріуполі в середині травняНавіть якщо ця статистика перебільшена, той факт, що російський командир публічно спекулює на такому жахливому показнику компетентності росіян, свідчить про серйозні виклики, з якими стикаються російські сили", - йдеться у звіті Інституту.

Експерти Інституту вивчення війни додали, що "дружній вогонь" зазвичай спричиняє обмежену кількість втрат під час війни, але зазвичай це не близько 60% від загальної кількості втрат, що демонструє відсутність зв’язку та координації командування та управління між російськими військами. 

Доказами відсутності взаємозв'язку між підрозділами ЗС РФ свідчить і те, що російський підрозділ, який їхав на ротацію на свою базу поблизу Павлівки Донецької області 5 листопада в’їхав в рів, побудований армійськими субпідрядниками, що ще більше демонструє повсюдну відсутність перехресної підготовки та координації між російськими військами.

Нагадаємо, що радник Офісу президента Олексій Арестович назвав вибухи в Севастополі 29 жовтня дружнім вогнем, в результаті якого були уражені російські судна.

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Дата публікації
Перегляди
930
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