Російський генерал наказав обстріляти місто, в якому він народився — Нацполіція

Командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша, який є уродженцем Одеси, звинувачено у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. За його наказом у квітні 2022 року російські літаки випустили ракети по Одесі, внаслідок чого було вбито 8 мирних людей та поранено ще 11.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Як встановили слідчі, 23 квітня 2022 року, напередодні Великодня, виконуючи наказ генерала Сергія Кобилаша, група літаків стратегічної авіації збройних сил РФ здійснила пуски крилатих ракет Х-101 у напрямку міста Одеса. Одна з них влучила у 16-поверховий багатоквартирний житловий будинок у Київському районі.

Зруйнований російською ракетою у квітні 2022 року будинок в Одесі / Фото: Національна поліція України

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Унаслідок цього загинули восьмеро цивільних людей, серед яких маленька дівчинка, її мати та бабуся, а також вагітна жінка, були поранені одинадцять містян, знищено й пошкоджено багато квартир у будинку, бізнес-центр, автомобілі.

Ще одна крилата ракета влучила по кладовищу, внаслідок чого було поранено одну жінку, а також знищено й пошкоджено могили.

Одразу після обстрілу слідчі оглянули 61 пошкоджений об’єкт, тіла всіх загиблих, опитали 96 потерпілих та 20 свідків. Для отримання доказової бази воєнного злочину було проведено низку судово-медичних, молекулярно-генетичних, вибухово-технічних, будівельно-технічних та військових експертиз.

Наслідки російського обстрілу Одеси у квітні 2022 року / Фото: Національна поліція України

“На підставі зібраних доказів командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанту Кобилашу слідчі заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, а саме у відданні наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб. За цей злочин йому загрожує довічне позбавлення волі", - повідомили в Нацполіції.

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Нагадаємо, у листопаді 2023 року генералу Кобилашу оголошено підозру Службою безпеки України за злочинний наказ на проведення ракетного удару по Умані на Черкащині, внаслідок якого було пошкоджено житловий багатоповерховий будинку та автостоянку. Тоді загинуло 23 місцеві мешканці, серед них – шестеро дітей. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

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