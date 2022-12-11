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Російський генерал Суровікін стабілізував лінію фронту і є небезпечним противником для України - The Telegraph

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
2203
Час на прочитання
2 хв
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Російський генерал Суровікін стабілізував лінію фронту і є небезпечним противником для України - The Telegraph

Фото: скриншот з відео

Нещодавно новопризначений генерал ЗС РФ Суровікін становить небезпеку для України, вважає Telegraph.

Новий російський командувач "спецоперацією" Сергій Суровікін стабілізував лінію фронту та дисциплінував армію РФ. Він є "небезпечним супротивником" для українців.

Про це пише The Telegraph. 

Одним із досягнень генерала Суровікіна видання називає безкровний відступ із Херсона, який не перетворився для росіян на бійню.

Крім цього автори вважають, що саме генерал Суровікін переконав Путіна завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Чекрез це видання дало прізвисько Суровікіну - "Генерал Армагеддон". 

Видання припускає, що Суровікін "це найкомпетентніший командир, якого досі ставила Росія". Через це Путін чекає від нього "більшої агресії та більшого військового успіху".

Нагадаємо, що російським окупантам заборонено розвантажувати/завантажувати військову техніку ближче, ніж 100 км до "нуля". Такий наказ віддав генерал Суровікін. 

Стратегія РФ, якою зараз керує генерал Суровікін в Україні – це удари по критичній інфраструктурі. Через успіхи України на полі бою стратегія РФ все більше зосереджується на завдаванні ударів по критично важливій інфраструктурі, щоб завдати страждань народу України.

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Дата публікації
Перегляди
2203
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