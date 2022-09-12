Російський лендліз: окупанти лишають на Харківщині великі арсенали зброї, а ЗСУ знають, що з ними робити

Їх покидали окупанти, коли накивали п'ятками назад до Росії.

Про це повідомляють в СБУ.

"Наші захисники радять почати цей ранок з Ізюму. Кажуть, корисно для здоров’я.А от російські окупанти під тиском українських воїнів тікають так, що залишають після себе цілі арсенали боєприпасів. Ми знаємо, що з ними робити і обов’язково використаємо за призначенням - проти ворога. Чекайте нових новин - ми йдемо далі", -йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ЗС РФ почали шукати винних у провалі на Харківщині. Репресії чекають на офіцерів через втрачені позиції та техніку.

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