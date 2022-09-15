"Російський лендліз": спецпризначенці знайшли під Балаклією склад із боєкомплектом окупантів (відео)

Українські захисники показали виявлений склад зі зброєю та боєприпасами російських військових.

Під Балаклією на Харківщині українські спецпризначенці виявили склад із боєкомплектом окупантів.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Російський лендліз. Бійці 518-го батальйону спецпризначення "Дике поле" виявили черговий, набитий під зав'язку, склад руснявого БК. Тепер ця зброя вбиватиме своїх колишніх власників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти тікали з Балаклії Харківської області, яку нещодавно звільнили українські захисники. Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені Балаклію та Ізюм. Він зізнався, що в деокупованому місті побачив те, що й у Бучі.

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