Російський літак, іди на… Агентство з авіаційної безпеки ЄС зупинило дію ліцензій російських авіакомпаній

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) запровадило обмежувальні заходи проти росії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну. EASA зупинило дії всіх сертифікатів, якщо власник сертифіката знаходиться або проживає в росії, або іншим чином підпадає під санкції.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Йдеться про ліцензії авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування, а також ліцензії тренувальних центрів для організацій і тренувальних пристроїв для імітації польотів», - пояснили в МІУ.

Раніше Міністерство інфраструктури України зверталося до ключових міжнародних організацій, зокрема до Європейської комісії, з вимогою повної інфраструктурної блокади рф.

«Літаки без відповідних сертифікатів не мають права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС. Серед компаній із призупиненими ліцензіями є найбільші російські авіаперевізники, такі як «Аерофлот», S7, «Волга-Дніпро», «Уральські авіалінії», «Азур» тощо. Також EASA зупинило дію ліцензії для низки підприємств, які надають технічне обслуговування авіатехніки, зокрема «А-Технікс», «S7 Інжиніринг», «Волга-Дніпро технікс». Також зупинені сертифікати виготовлених у росії повітряних суден Ту-204 і Superjet 100», - повідомило міністерство.

Наразі регулятор зупинив приймання і розгляд нових заявок на сертифікацію, що надійшли від організацій країни-агресора.

Ці рішення напряму впливають на роботу російських авіакомпаній не лише в ЄС, але і по всьому світу. Головний авіарегулятор Європи, фактично, розриває усі зв’язки з російським авіаринком і ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання безпекових гарантій.

МІУ нагадало, що 26 лютого ЄС запровадив санкції проти росії, відповідно до яких заборонено надавати технічну допомогу чи інші послуги, пов’язані з товарами та технологіями, придатними для використання в авіації чи космічній промисловості.