Російський обстріл порту в Ізмаїлі спровокував стрибок цін на продовольство у світі – Reuters

Ціни, приміром, на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% одразу після атаки і ще додатково зросли приблизно на 2,5% протягом дня.

Росія атакувала головний внутрішній порт України в Ізмаїлі через річку Дунай. Це призвело до зростання світових цін на продовольство, адже РФ знову нарощує свої терористичні зусилля для відновлення блокади українського зернового експорту.

Про це пише Reuters.

Так, у Міністерстві оборони України повідомили про пошкодження зернового силосу в дунайському порту Ізмаїл в Одеській області. Цей порт через річку від Румунії, яка є членом НАТО, слугував основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після того, як Росія відновила блокаду українських чорноморських портів.

Внаслідок цього ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% одразу після атаки і ще додатково зросли приблизно на 2,5% протягом дня. Трейдери знову стурбовані тим, що Україна, один із провідних світових експортерів, втратить ринок внаслідок негативного впливу на світові пропозиції.

Своєю чергою фермери в Україні також уже відчувають вплив. Один із землевласників у Черкаській області повідомив, що через обстріл прямим наслідком для його ферми є те, що вони тепер не зможуть доставити до місця призначення 700 тонн контрактного ячменю, який мали відправити в день обстрілу.

Варто додати, що дунайські річкові порти України, зокрема в Ізмаїлі, становили близько чверті експорту зерна до того, як Росія вийшла з чорноморської угоди. Відтоді вони стали основним маршрутом, що залишився, для України. Зерно завантажувалося на баржі та відправлялося до румунського чорноморського порту Констанца для відправки далі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і його турецький колега Реджеп Ердоган домовилися про візит диктатора до Анкари. Під час телефонної розмови 2 серпня турецький лідер наголосив на важливості уникнення ескалації у війні проти України та на важливості "зернової угоди", яку Ердоган розглядає як "міст миру".

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