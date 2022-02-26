Російський обстріл Сумської області: в ОДА розповіли про поранених і загиблих

Російський обстріл Сумської області: в ОДА розповіли про поранених і загиблих

Серед поранених і цивільні, і військові.

Сумська область у суботу, 26 лютого, потерпала від обстрілів російською армією: є і поранені, і вбиті.

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили про втрати.

Станом на 20:00 26 лютого:

Суми: поранених 12 , з яких один військовий РФ.

Охтирка: 34 цивільних, серед яких дві жінки. 10 важких, четверо вбитих.

Глухів: поранені четверо військових

Шостка: поранені сім військових,

Конотоп: поранено п'ятеро, із них двоє військових

Ромни: двоє військових (із них одна жінка).

З Охтирки до Полтави евакуйовано 32 поранених військових.

Як повідомлялося, окупанти обстріляли Маріуполь. В результаті загинули троє людей та троє отримали поранення, серед них дитина.

Зазначимо:

Росія наносить удари по цивільному населенню

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