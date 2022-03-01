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"Російський окупант йде у правильному напрямку": у Куп'янську місцеві підняли прапор України

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"Російський окупант йде у правильному напрямку": у Куп'янську місцеві підняли прапор України

Люди самі підняли український прапор.

У м. Куп‘янськ Харківської області місцеві жителі підняли прапор України. 

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ. 

"Місцеве населення підняло прапор над місто. Російський окупант йде в правильному напрямку", - йдеться у повідомленні військових. 

На центральній площі міста вийшли місцеві із державною символікою, які радіють звільненню їхнього міста від рашистів та вигукують: "Ура". 

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Нагадаємо, мер Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора "здав" місто російській армії. Чоловік записав відеозвернення та заявив, що прийняв це рішення. Після цього його затримали та інкримінують державну зраду. 

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

"Куп'янськ – це Україна": мирні жителі боронили місто від загарбників

"Куп'янськ – це Україна": мирні жителі боронили місто від загарбників
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