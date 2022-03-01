"Російський окупант йде у правильному напрямку": у Куп'янську місцеві підняли прапор України

"Російський окупант йде у правильному напрямку": у Куп'янську місцеві підняли прапор України

Люди самі підняли український прапор.

У м. Куп‘янськ Харківської області місцеві жителі підняли прапор України.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

"Місцеве населення підняло прапор над місто. Російський окупант йде в правильному напрямку", - йдеться у повідомленні військових.

На центральній площі міста вийшли місцеві із державною символікою, які радіють звільненню їхнього міста від рашистів та вигукують: "Ура".

Нагадаємо, мер Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора "здав" місто російській армії. Чоловік записав відеозвернення та заявив, що прийняв це рішення. Після цього його затримали та інкримінують державну зраду.