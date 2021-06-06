Російський опозиціонер Гудков втік з РФ до Києва через переслідування

Політик упевнений, що кримінальну справу проти нього було порушено виключно, щоб не допустити до участі у виборах.
Російський опозиціонер Дмитро Гудков покинув Росію і прибув до України.
Про це політик написав у своєму Telegram.
Гудков дізнався, що його можуть заарештувати, якщо він залишиться в РФ.
"Кілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента (Росії) повідомили, що якщо я не покину країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, дана санкція вирішити питання Гудкова "будь-яким способом", — говорить опозиціонер.
Він розповів, що рішення виїхати з Росії підтримали рідні і близькі, "на адресу яких також надійшла серйозна інформація про загрози та ризики".
Політик упевнений, що кримінальну справу проти нього було порушено виключно, щоб не допустити на вибори і "видавити з країни як мінімум до дня голосування".
За словами російського опозиціонера, він відвідає політичне ток-шоу українського журналіста Євгена Кисельова. Сам Кисельов підтвердив цю інформацію.
Дмитро Гудков — екс-депутат Державної думи, колишній координатор руху "Відкрита Росія", лідер "Партії Змін". 1 червня до нього прийшли з обшуками і заарештували.
Нагадаємо, що 31 травня російського опозиціонера, колишнього виконавчого директора правозахисної організації "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова "зняли" з літака в аеропорту "Пулково" під Петербургом і затримали.