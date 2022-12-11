"Російський поет": окупанти в Луганську "привласнили" Тараса Шевченка (фото)

У Луганську російські окупанти, які до війни "демонізували" видатного українського поета Тараса Шевченка, тепер тепер назвали його "російським".

Про це розповів журналіст Денис Казанський.

"Це дуже смішно. Ще до війни російська пропаганда намагалася демонізувати Шевченка. У нульових замовляли пасквілі на нього Бузині (проросійський письменник з Києва Олесь Бузина, вбитий 2015 року). І приблизно тоді ж луганський письменник Гліб Бобров написав книгу "Тарас Шевченко – хрещений батько українського націоналізму" (наче це щось погане). Гліб Бобров так і мешкає у Луганську. З 2014 року він працює на так звану "ЛНР", – зазначив Казанський.

Журналіст зауважив, що російські методички вже змінилися, і тепер окупантам наказано вважати Шевченка не "українським націоналістом", а "російським поетом".

"Цікаво, чи напише тепер Гліб Бобров книгу Тарас Шевченко – хрещений батько російського антифашизму?", – підсумував Казанський.