Російський політик “всиновив” викрадену в Україні дівчинку і дав їй нове ім’я — омбудсман

Вивезена з України 10-місячна Маргарита Прокопенко перебувала у дитячому будинку в Херсоні під час окупації міста російською армією.

Голова однієї з російських політичних партій 70-річний Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою "всиновили" вивезену з України дитину. При цьому росіяни змінили ім’я та прізвище викраденої української дівчинки.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець з посиланням на інформацію російських пропагандистів.

За його словами, з відкритих джерел відомо, що 10-місячна Маргарита Прокопенко перебувала у дитячому будинку в Херсоні під час окупації міста російською армією. Звідти її вивезли до Росії нібито для "обстежень і реабілітації". Згодом дівчинці змінили ім'я та прізвище — вона стала "Мариною Міроновою".

Дмитро Лубінець повідомив, що разом з дівчинкою окупанти забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка, доля якого наразі не відома.

“До мене як омбудсмана України звернулася опікун рідної сестри Маргарити. Жінка просила сприяння встановлення місця перебування Маргарити та оформлення опіки над нею. Зазначу, що Маргарита має рідну шестирічну сестру та трирічного брата. Шестирічна сестра проживає з опікуном, а ось доля брата Маргарити не відома. Він, як і дівчинка, перебував у Херсоні. Тобто рідних сестру та брата розлучили росіяни”, - йдеться в повідомленні.

Дмитро Лубінець нагадав, що усиновлення українських дітей у РФ – незаконне.

“За міжнародними та національними нормами для того, щоб іноземці могли усиновити українську дитину потрібно повідомити Україну та отримати згоду на всиновлення. Проте Росія намагається обійти це й насильно надає українським дітям російське громадянство. Що теж є злочином! Нагадаю: примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу – це геноцид!” - написав він.

Омбудсман заявив, що з приводу “усиновлення” Маргарити Прокопенко буде звернення до міжнародних організацій із закликом засудити примусове вивезення та всиновлення української дитини та визнати це злочином геноциду. Дмитро Лубинець також вкотре наголосить західним партнерам на необхідності сприяти поверненню додому українських дітей.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Андій Костін повідомив про розслідування фактів примусової депортації понад 19 000 українських дітей.

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