Російський пропагандист показав "покращення" у Лисичанську (відео)

Армія РФ прийшла до України, щоб звільнити її від цивілізації. Щоправда, інколи окупанти демонструють певні "покращення". Так, у Лисичанську пропагандист з Росії Олександр Коц показав "нанотехнологічний" таксофон, найімовірніше, вкрадений в "Укртелекому".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Російський пропагандист показав "покращення" у Лисичанську

"Коли цивілізований світ використовує 5G, російська орда відкриває переговорні пункти. Морок, безодня та деградація", – підсумував Юрій Бутусов.

Нагадаємо, окупаційна "адміністрація" Маріуполя продовжує будувати житло під іпотеку на місці знесених будинків місцевих. Тим часом місцеві жителі залишаються на вулиці.

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