Російський пропагандист розповів про те, як "врятувався від ДРГ" (відео)

Актор з РФ Іван Охлобистін розповів, як "потрапив під обстріл в зоні СВО". Мовляв, його врятував бронежилет, який він не надягав декілька місяців.

Відео оприлюднив пропагандистський телеграм-канал Mash.

Крім того, життя росіянина буцімто врятував молитвослов.

"Так вийшло, що ми напоролися на ДРГ. І, ну, ми – є, ДРГ – ні ... І справді, ось, прилетіло. Врятував броник, власне кажучи, який я багато місяців не одягав", – поділився своїми думками пропагандист.

Нагадаємо, затятий путініст і російський пропагандист Іван Охлобистін потрапив під обстріл на окупованому Донбасі.

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