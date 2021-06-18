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Російський сепаратизм на півдні України і ескалація в Ізраїлі. П'ять новин, які ви могли проспати

Російський сепаратизм на півдні України і ескалація в Ізраїлі. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Секретар РНБО Данілов заявив, що Російська Федерація напередодні виборів "будує систему розповсюдження свого сепаратистського настрою" на півдні України, зокрема в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Читати далі –>
  • Армія оборони Ізраїлю завдала ракетних ударів по військових об'єктах "ХАМАС" в Секторі Гази. Читати далі –>
  • У Харкові кількість людей, які отруїлися після відвідування двох ресторанів японської кухні, зросла до 34. Читати далі –>
  • В американському штаті Арізона у четвер, 17 червня, чоловік влаштував стрілянину з вікна свого автомобіля. За 90 хвилин він встиг поранити 13 людей у трьох містах на захід від Фенікса. Читати далі –>
  • Кім Чен Ин заявив, що КНДР повинна бути готовою як до діалогу, так і до конфронтації зі США. Читати далі –>