Російський “Шахед” пошкодив Патріарший собор УГКЦ у Києві: фото

Ударною хвилею пошкоджено двері та вибито вікна у храмі.

Один з російських дронів-камікадзе, якими держава-агресорка атакувала столицю України проти ночі 25 листопада, пошкодив Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ в Києві.

Про це повідомили на офіційному сайті Української греко-католицької церкви.

Збитий у Дніпровському районі столиці неподалік Патріаршого собору Воскресіння Христового і резиденції Глави УГКЦ ворожий безпілотник спричинив пошкодження храму. Ударною хвилею пошкоджено двері та вибито вікна в соборі.

“Унаслідок дронової атаки було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні Патріаршого собору. Вибуховою хвилею повибивало склопакети. Була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало”, — повідомив директор Будівельної дирекції при патріархові УГКЦ Василь Букатюк.

Пошкоджене вікно в храмі / Фото: Інформаційний ресурс УГКЦ

Пошкоджені вікна у підвальному приміщенні храму / Фото: Інформаційний ресурс УГКЦ

Крім того, зафіксовано незначні пошкодження фасаду Патріаршого собору. Також постраждала і резиденція очільника УГКЦ Святослава. У патріаршій резиденції та патріаршій курії пошкоджена фурнітура трьох дверей.

На території собору зібрали багато уламків безпілотника різного розміру.

Уламки російського безпілотника / Фото: Інформаційний ресурс УГКЦ

Більших руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу храму.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада окупаційні війська Росії масовано атакували Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога тривала понад шість годин.

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