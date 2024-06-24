Російський солдат під час відступу добив свого пораненого товариша - в ISW проаналізували

Нещодавно Мережу облетіли кадри, на яких російський солдат страчує пораненого товариша по службі. Це ще один приклад жорстокої культури, яка поширена в російській армії.

Про це інформує ISW.

На кадрах видно, як один російський військовий поранений ударом безпілотника з огляду від першої особи (FPV), а інший солдат страчує пораненого солдата в упор замість того, щоб спробувати перевірити поранення солдата.

"Спроба або навмисне вбивство товариша по службі є непрофесійним, і ISW спостерігав випадки російського фрагінгу (військовий злочин), що демонструють безсердечне ігнорування життя власних солдатів Росії протягом усієї війни, як всередині Росія, так і серед російських військ на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Фрагмент загалом свідчить про надзвичайно низьку дисципліну серед військ, розрив між командирами тактичного рівня та їхніми підлеглими, а також відверту зневагу до людського життя.

Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що інцидент стався в Запорізькій області після результативної атаки на російські позиції 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Що передувало

Пілоти FPV-дронів 118 ОМБр у суботу, 22 червня, знищили на Роботинському напрямку групу окупантів, які намагались дістатися українських позицій. В ході операції один з росіян "допоміг" своєму пораненому товаришу, влучно добивши його пострілом в голову.

Сирський показав ефективні кадри, як ЗСУ знищує російську техніку та окупантів

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