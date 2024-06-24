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Російський солдат під час відступу добив свого пораненого товариша - в ISW проаналізували

Російський солдат під час відступу добив свого пораненого товариша - в ISW проаналізували

Російський солдат під час відступу добив свого пораненого товариша - в ISW проаналізували

Російський окупант пристрелив пораненого товариша. Скриншот з відео

Росіяни вкотре демонструють жорстоке поводження, зокрема, до власних содатів.

Нещодавно Мережу облетіли кадри, на яких російський солдат страчує пораненого товариша по службі. Це ще один приклад жорстокої культури, яка поширена в російській армії.

Про це інформує ISW.

На кадрах видно, як один російський військовий поранений ударом безпілотника з огляду від першої особи (FPV), а інший солдат страчує пораненого солдата в упор замість того, щоб спробувати перевірити поранення солдата.

"Спроба або навмисне вбивство товариша по службі є непрофесійним, і ISW спостерігав випадки російського фрагінгу (військовий злочин), що демонструють безсердечне ігнорування життя власних солдатів Росії протягом усієї війни, як всередині Росія, так і серед російських військ на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Фрагмент загалом свідчить про надзвичайно низьку дисципліну серед військ, розрив між командирами тактичного рівня та їхніми підлеглими, а також відверту зневагу до людського життя.

Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що інцидент стався в Запорізькій області після результативної атаки на російські позиції 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Що передувало

Пілоти FPV-дронів 118 ОМБр у суботу, 22 червня, знищили на Роботинському напрямку групу окупантів, які намагались дістатися українських позицій. В ході операції один з росіян "допоміг" своєму пораненому товаришу, влучно добивши його пострілом в голову.

Сирський показав ефективні кадри, як ЗСУ знищує російську техніку та окупантів

Сирський показав ефективні кадри, як ЗСУ знищує російську техніку та окупантів

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