Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російський солдат пожалівся на низький рівень забезпечення штатним озброєнням (перехоплення ГУР)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
130
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російський солдат пожалівся на низький рівень забезпечення штатним озброєнням (перехоплення ГУР)

Перехоплення ГУР / Фото: ГУР Міноборони

Тим часом росіяни посилюють охорону державного кордону в Курській області.

Військовослужбовець Західного ВО Росії, якого залучили до виконання завдань з посилення охорони державного кордону на території Курської області, розповів про низький рівень забезпечення штатним озброєнням та військовою технікою, зокрема відсутністю проведення ремонту пошкодженої техніки.

Про це свідчить перехоплення української розвідки.

"У вас тільки БМП одна зламана, так? Ох**ти! Весело. Знаєш зате там всі кажуть, що техніка вся нова", - каже росіянин.

Раніше в Росії під час так званої "Прямої лінії" із Володимиром Путіним людей найбільше цікавили результати війни в Україні. Що відповідав на запитання очільник Кремля, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що росіяни масово пишуть листи Путіну, в яких жаліються на "мʼясні штурми".

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
130
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація