Російський солдат пожалівся на низький рівень забезпечення штатним озброєнням (перехоплення ГУР)

Тим часом росіяни посилюють охорону державного кордону в Курській області.

Військовослужбовець Західного ВО Росії, якого залучили до виконання завдань з посилення охорони державного кордону на території Курської області, розповів про низький рівень забезпечення штатним озброєнням та військовою технікою, зокрема відсутністю проведення ремонту пошкодженої техніки.

Про це свідчить перехоплення української розвідки.

"У вас тільки БМП одна зламана, так? Ох**ти! Весело. Знаєш зате там всі кажуть, що техніка вся нова", - каже росіянин.

Раніше в Росії під час так званої "Прямої лінії" із Володимиром Путіним людей найбільше цікавили результати війни в Україні. Що відповідав на запитання очільник Кремля, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що росіяни масово пишуть листи Путіну, в яких жаліються на "мʼясні штурми".

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