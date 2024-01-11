Окупант розповів про масове дезертирство в армії РФ – перехоплення ГУР

Вочевидь, окупантам дуже не хочеться помирати в Україні.

Так, ГУР оприлюднили перехоплення, в якому російський солдат розповідає про масове дезертирство одного з батальйонів військ армії РФ. За його словами, чимало бійців "сидять у лісі й не воюють".

Про це стало відомо з перехоплення ГУР МО.

Російський солдат розповів про масове дезертирство

У розмові окупант благає забрати його з фронту. Мовляв, солдата армії РФ "усі за***ли".

"Вовк" сказав, що у нас пів батальйону, на**й, десь в ліс з***сь, сидять не воюють, бл**ь", – каже він.

Утім, окупант змушений виправдовуватися, що "усі на позиціях", а його "виставляють дов*****м", адже не володіє обстановкою.

За його словами, командувач "округу вовків" питав, чому немає успіхів. Натомість йому доповіли, що третій батальйон відмовився брати участь.

"І тепер наш батальйон просто кончений для всіх", – підсумував росіянин.

Нагадаємо, російський солдат пожалівся на низький рівень забезпечення штатним озброєнням.

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