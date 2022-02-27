"Російський солдат, йди на х**: весь Луцьк майорить посланнями для окупантів - фото

Також на в'їзному знаку до міста невідомі повісили послання для Верховнього головнокомандувачв ЗС РФ Володимира Путіна - "Путін на х**".
Жителі та влада Луцька відразу вказують, куди варто йти російським військовим, якщо вони зайдуть до міста.
Відповідні фото з посланнями до російських солдат ширяться Мережею.
По всьому місту на білбордах та зупинках громадського транспорту з'явилися послання для російських загарбників, а також заклики до солдатів, аби вони не виконувати злочинні накази очільника Кремля Путіна:
- "Русский солдат, йди на х**",
- "Руссий солдат, остановись, Путин проиграл, весь мир з Украиной, уходи без крови на руках",
- "Руссий солдат, остановись, не убивай душу ради олигархов Путина, уходи без крови на руках",
- "Руссий солдат, остановись, не убивай жизни ради Путина, возвращайся домой с чистой совестью".
Цитата, яка уже стала символічною у боротьбі українців із загарбником - "Русский корабль, иди на х"" - "майорить" на усіх "розумних" зупинках. Зокрема, у центрі біля торгового центру "Цум", залізничного вокзалу тощо.
Також при в'їзді до міста на загарбників відразу чекає "сюрприз". На в'їзному знаку до міста невідомі повісили послання для Верховнього головнокомандувачв ЗС РФ Володимира Путіна - "Путін на х**".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 146
- бойові броньовані машини - 706
- гармати -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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