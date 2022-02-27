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"Російський солдат, йди на х**: весь Луцьк майорить посланнями для окупантів - фото

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"Російський солдат, йди на х**: весь Луцьк майорить посланнями для окупантів - фото

Фото: соцмережі

Також на в'їзному знаку до міста невідомі повісили послання для Верховнього головнокомандувачв ЗС РФ Володимира Путіна - "Путін на х**".

Жителі та влада Луцька відразу вказують, куди варто йти російським військовим, якщо вони зайдуть до міста.  

Відповідні фото з посланнями до російських солдат ширяться Мережею.

По всьому місту на білбордах та зупинках громадського транспорту з'явилися послання для російських загарбників, а також заклики до солдатів, аби вони не виконувати злочинні накази очільника Кремля Путіна:

  • "Русский солдат, йди на х**",
  • "Руссий солдат, остановись, Путин проиграл, весь мир з Украиной, уходи без крови на руках", 
  • "Руссий солдат, остановись, не убивай душу ради олигархов Путина, уходи без крови на руках",
  • "Руссий солдат, остановись, не убивай жизни ради Путина, возвращайся домой с чистой совестью".
фото: соцмережі / ©
фото: соцмережі
фото: соцмережі / ©
фото: соцмережі
фото: соцмережі / ©
фото: соцмережі
фото: соцмережі / ©
фото: соцмережі

Цитата, яка уже стала символічною у боротьбі українців із загарбником - "Русский корабль, иди на х"" - "майорить" на усіх "розумних" зупинках. Зокрема, у центрі біля торгового центру "Цум", залізничного вокзалу тощо. 

 

Також при в'їзді до міста на загарбників відразу чекає "сюрприз". На в'їзному знаку до міста невідомі повісили послання для Верховнього головнокомандувачв ЗС РФ Володимира Путіна - "Путін на х**".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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