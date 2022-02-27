"Російський солдат, йди на х**: весь Луцьк майорить посланнями для окупантів - фото

"Російський солдат, йди на х**: весь Луцьк майорить посланнями для окупантів - фото

Також на в'їзному знаку до міста невідомі повісили послання для Верховнього головнокомандувачв ЗС РФ Володимира Путіна - "Путін на х**".

Жителі та влада Луцька відразу вказують, куди варто йти російським військовим, якщо вони зайдуть до міста.

Відповідні фото з посланнями до російських солдат ширяться Мережею.

По всьому місту на білбордах та зупинках громадського транспорту з'явилися послання для російських загарбників, а також заклики до солдатів, аби вони не виконувати злочинні накази очільника Кремля Путіна:

"Русский солдат, йди на х**",

"Руссий солдат, остановись, Путин проиграл, весь мир з Украиной, уходи без крови на руках",

"Руссий солдат, остановись, не убивай душу ради олигархов Путина, уходи без крови на руках",

"Руссий солдат, остановись, не убивай жизни ради Путина, возвращайся домой с чистой совестью".

фото: соцмережі

фото: соцмережі

фото: соцмережі

фото: соцмережі

Цитата, яка уже стала символічною у боротьбі українців із загарбником - "Русский корабль, иди на х"" - "майорить" на усіх "розумних" зупинках. Зокрема, у центрі біля торгового центру "Цум", залізничного вокзалу тощо.