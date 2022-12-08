Російський сором: Politico визнало Путіна "невдахою року"

Путін став "невдахою року" через розв'язання війни в Україні.

Медіаорганізація Politico склала рейтинг найвпливовіших людей Європи 2022 року. Серед них президент Росії Володимир Путін. Його видання оголосило "невдахою року".

Причиною цьому, вважає Politico, його провал в Україні, який спричинив втрату репутації не лише у світі, а й у самій РФ.

"Мрія Володимира Путіна про велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само швидко, як і почався. Це призвело Росію до країни третього рівня, нездатної перемогти противника, якого вона недооцінювала та зневажала. Упертість Путіна означає, що війна, найімовірніше, затягнеться… Нездатність Путіна здійснити свою мрію не означає, що він більше не буде жахом для своїх сусідів. Війська, які ненадовго загрожували Києву, ледве утримуються на сході країни", — зазначає Politico.

Водночас українського президента Володимира Зеленського було визнано виданням найвпливовішою людиною Європи 2022.

У матеріалі, присвяченому Зеленському, говориться:

"Тільки подивіться, як європейські лідери біжать до Києва, щоб сфотографуватися з 44-річним чоловіком у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Стоячи поруч із ним, політики прагнуть бути поміченими. Зеленський переконав решту Європи у тому, що її майбутнє пов'язане з Україною — у це мало хто вірив до вторгнення Росії у лютому", — зазначає Politico.

Нагадаємо, що американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського та "дух України" персоною 2022 року.

Раніше за версією ізраїльського видання The Jerusalem Post Зеленський очолив список 50 найвпливовіших євреїв світу.