Російський сором: РФ відправила до Тегерану затрофеєні в Україні NLAW і Javelin в обмін на іранські дрони

Кремль продовжує спроби таємно придбати боєприпаси для війни проти України в обхід санкцій.

Росія викручується, як вуж на сковорідці, аби отримати зброю для війни проти України в обхід санкцій.

Про "російський бартер" з Іраном повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Британське видання Sky News вчора, 8 листопада, повідомило, що 20 серпня Кремль відправив до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою та кілька захоплених протитанкових ракет NLAW британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва та зенітної ракети Stinger в обмін на на 160 додаткових безпілотників Shahed-136 для використання в Україні.

Тегеран і далі продовжує постачати Москві безпілотники типу "Мохаджер", "Араш" і "Шахед" повітрям та морем через іранські державні та приватні компанії.

"В "Українському центрі спротиву" повідомили, що через збої російського військово-промислового комплексу російське військове керівництво продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового та невійськового призначення), такі як комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, і бронежилети з Туреччини та використовують транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження покупок. У сукупності ці звіти свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції, беручи участь у переговорах за власним бажанням і під столом з іноземними гравцями", - йдеться у звіті Інституту.

Іранські дрони в Росії

Нагадаємо, що днями Іран вперше визнав постачання Росії ударних дронів-камікадзе. У МЗС Ірану заявили, що країна постачала БпЛА до РФ до лютого 2022 року.

В Україні попередили Тегеран про наслідки за співучасть в злочинах Росії проти України.

Центр національного спротиву розповів, як Іран передає РФ ударні дрони-камікадзе. З'ясувалося, що у цій оборутці задіяна не одна структура.