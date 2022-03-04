Російський сором: у Мережі показали аптечки "другої найсильнішої армії в світі" (відео)

Російський сором: у Мережі показали аптечки "другої найсильнішої армії в світі" (відео)

Склад аптечки окупантів - це біль.

В руки українських військових потрепили аптечки окупантів. Їхній вміст просто шокує.

Відео виклали в Мережі.

На кадрах видно, як військовий ЗСУ розпечатує аптечку окупантів. Її вміст дивує і шокує українця.

Всередині аптечки папір, шприць з обезболювальним і джуг минулого століття.

"Дивіться мамки, чим вони мають надавати собі допомогу. Минуле тисячоліття джгут Есмаха, папір і обезболка. Умирай солдате, Батьківщина тебе не забуде", - прокоментували вміст аптечки в ЗСУ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.

Вони орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: