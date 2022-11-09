Російський Су-35 промахнувся по українській системі ППО і пустив в нікуди дорогущу дефіцитну ракету

В Росії пілоти стріляють з високоточної і дорогої зброї куди попало.

Російський пілот намагався атакувати позиції української ППО на Миколаївщині, але, дякуючи Богу, "промазав".

Про це згадали у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 8 листопада авіація ЗС РФ завдала авіа та ракетні удари по Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Південне оперативне командування Збройних Сил України повідомило, що 8 листопада російський Су-35 здійснив обстріл ракетою Х-31 (висококласний і дефіцитний високоточний боєприпас) по українській системі протиповітряної оборони Баштанського району Миколаївської області, але промахнувся.

Натомість українські захисники виявилися влучнішими за росіян. У звіті Генштабу про втрати окупантів на 8 листопада йдеться про те, що Сили оборони знищили дві російські системи протиповітряної оборони.

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